Attenzione alla borraccia | il segreto di Sinner | il video che svela tutto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Epico, monumentale, strepitoso: Jannikvola in finale agli Australian Open dopo aver battuto, ancora una volta, Novak Djokovic, la leggenda, il serbo numero 1 al mondo che nella sua lunghissima carriera non aveva mai perso una semifinale nello Slam che si gioca nella terra dei canguri. La vittoria dell'altoatesino è nettissima, in quattro set: 6-1; 6-2; 6-7; 6-3. Ora l'ultimo atto, domenica, contro il vincente della seconda semifinale, quella tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Una vittoria che assomiglia a un passaggio di consegne, tanto che lo stesso Nole, al termine della partita, ha detto: "Voglio congratularmi conper la sua eccellente partita, merita un posto in finale. Mi ha totalmente dominato oggi. Sono rimasto scioccato dal mio livello. Non ho fatto molto bene nei primi due set, penso sia stata una delle peggiori partite ...