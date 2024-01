Attacco Houti a mercantile che va in fiamme | missile contro caccia Usa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il movimento fondamentalista yemenita Houthi ha intensificato i suoi attacchi nel Mar Rosso, mirando a colpire sia navi mercantili che unità militari. Oggi, in un’escalation delle ostilità, tre mercantili e una unità della Marina degli Stati Uniti, l’Uss Carney, sono stati presi di mira. Sebbene in due occasioni i missili abbiano mancato il bersaglio, esplodendo in acqua, in serata un cargo è stato colpito a circa 90 chilometri da Aden, provocando un incendio a bordo. Fortunatamente, non si segnalano vittime tra l’equipaggio. L’episodio più grave è stato l’alUss Carney, che è riuscito a intercettare unbalistico con le proprie batterie difensive. Secondo un comunicato del quartier generale degli Stati Uniti, l’arma era diretta “verso” il. Funzionari del Pentagono hanno specificato a ...