Attacchi 7 10 | Unrwa indaga su suo staff

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 17.55 "Le autorità israeliane hanno fornito all'informazioni sul presunto coinvolgimento di diversi dipendenti nei terribilidel 7 ottobre". Così il commissario di(agenzia Onu per i profughi palestinesi) Lazzarini, che aggiunge di "aver rescisso immediatamente i contratti di questi membri". Avviata un'indagine. "Qualsiasi dipendente coinvolto in atti di terrorismo sarà ritenuto responsabile",aggiunge. Il segretario Onu Guterres si dice "inorridito" dalla notizia.

Ad annunciare la decisione è stato lo stesso commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini, che ha parlato di “accuse scioccanti”. Le autorità israeliane, ha detto Lazzarini, “hanno fornito… Legg ...Anche il segretario generale Onu Antonio Guterres è stato informato dal commissario generale di Unrwa delle accuse che coinvolgono diversi membri dello staff dell'agenzia Onu per i rifugiati ...BRUXELLES - "Siamo estremamente preoccupati per le accuse di coinvolgimento del personale dell'Unrwa negli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele: l'Ue ribadisce la sua più ferma condanna ...