ATP Finals sulla Rai fino al 2025

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jannik Sinner La Rai e l’ATP hanno prolungato per altre due stagioni,al, l’accordo per la trasmissione delle ATPdi tennis, in programma a novembre a Torino. Il torneo di fine anno riservato ai migliori tennisti al mondo, che ha visto nell’ultima edizione l’italiano Jannik Sinner cedere soltanto in finale contro il serbo e numero 1 al mondo Novak Djokovic, sarà dunque ancora garantito dalle reti Rai. La Rai, Official Media partner dell’evento, avrà così in esclusiva i diritti free-to-air per l’Italia e trasmetterà in diretta una partita al giorno, a sua scelta, su Rai 1 o Rai 2 e in simulcast su Rai Play. “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che ci consente di continuare a garantire al pubblico italiano la possibilità di assistere al torneo che a fine stagione mette di fronte tutti i migliori tennisti ...