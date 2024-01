ATP FINALS | RAI | ANCORA IN ESCLUSIVA FREE FINO AL 2025 LA SODDISFAZIONE DI ROBERTO SERGIO E GIAMPAOLO ROSSI

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Rai e l'ATP hanno prolungatoall'accordo per la trasmissione delle Nitto ATP, in programma a novembre a Torino. La Rai, official media partner dell'evento, avrà ini diritti-to-air per l'Italia, e trasmetterà in diretta una partita al giorno, a sua scelta, su Rai