ATP FINALS IN RAI FINO AL 2025 | “ORGOGLIOSI DI ESSERE AL FIANCO DELLO SPORT AZZURRO”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Rai e l’ATP hanno prolungatoall’accordo per la trasmissione delle Nitto ATP, in programma a novembre a Torino. La Rai, official media partner dell’evento, avrà in esclusiva i diritti free-to-air per l’Italia, e trasmetterà in diretta una partita al giorno, a sua scelta, su Rai 1 o Rai 2 e in simulcast sulle proprie piattaforme OTT. Inoltre, Radio Rai avrà la facoltà di trasmettere in via non esclusiva tutte le partite dei tornei. “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo – sottolineano l’Amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, e il Direttore Generale, Giampaolo Rossi – che ci consente di continuare a garantire al pubblico italiano la possibilità di assistere al torneo che a fine stagione mette di fronte tutti i migliori tennisti del mondo e che già lo scorso anno fece registrare degli ascolti ...