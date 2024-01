Atletica | weekend ricco di meeting | Iapichino apre il suo 2024 a Sabadell Arese a Padova | Folorunso ad Ancona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La stagione indoor dell’leggera inizia ad entrare nel vivo e la pattuglia azzurra impegnata in giro per l’Italia e l’Europa è folta in questo fine settimana di. Sabato presso il Palaindoor disiildi Pietronei 1500 in cui due anni fa aveva sfiorato con 3:37.31 il record italiano di Ossama Meslek (3:37.29). Nell’asta protagonista Elisa Molinarolo, mentre domenica sempre nella città veneta sarà il turno di Ottavia Cestonaro nel salto triplo. Ad, sempre domenica, scatta nei 200 ildell’ostacolista Ayomidein preparazione dei 400 di Metz del 3 febbraio. Al via anche Irene Siragusa, che nel pomeriggio è iscritta anche nei 60. Sprint che offrirà il big match tra staffettiste ...