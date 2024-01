Atletica | Simonelli | ‘all?Olimpico da piccolo ammiravo Bolt | ora torno per gli Europei’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Roma è casa sua. E i Campionati Europei nella Capitale possono diventare il trampolino di lancio per la carriera di Lorenzo. Il fantastico avvio di stagione di sabato scorso al Memorial Giovannini di Ancona, con il crono di 6.59 nei 60 metri piani a un solo centesimo dalla migliore prestazione italiana Under 23 realizzata da Filippo Tortu del 2019, è la conferma che il giovane azzurro può sognare in grande, già a partire dalla prima uscita nella sua specialità preferita, i 60 ostacoli, prevista per domani, sabato 27 gennaio, a Lodz, in Polonia. La prima di una lunga serie di competizioni che lo porteranno ai Campionati Europei, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno: ?Il 2024 – racconta– sarà un anno molto impegnativo, con molte competizioni. Quella a cui noi italiani teniamo sicuramente di più è Roma ...