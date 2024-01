Atletica Paralimpica | Martina Caironi è oro nei 60 metri agli Assoluti Indoor

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ancona – E’ un grande inizio di stagione per l’, che punta a passi veloci verso le Paralimpiadi di Parigi. Ai Campionati Italianie Italiani di Lancidi Ancona, si sono svolte le gare di velocità e di mezzofondo. La Regina tricolore è, che ha vinto l’oro nei 60T63 con il tempo di 9.11. Seconda sul podio si è piazzata Ambra Sabatini a soli due centesimi dal titolo (9.13). Entrambe le atlete delle Fiamme Gialle hanno festeggiato due splendide mede, l’oro e l’argento. Il racconto delle altre gare (fispes.it) Come da pronostico, non delude dunque la velocità, che regala spettacolo sui 60sia al maschile sia al femminile. Grande prova di Giuliana ...

Il medagliere virtuale elaborato da Nielsen colloca gli azzurri all’8° posto. Scherma padrona: 9 podi. Sette per il nuoto (oro Ceccon), 4 per ciclismo e atletica. Usa dominatori ...La Rai e l'ATP hanno prolungato fino al 2025 l'accordo per la trasmissione delle Nitto ATP Finals, in programma a novembre a Torino. La Rai, Official Media partner dell'evento, avrà in esclusiva i dir ...La richiesta dell’impianto era venuta dalla campionessa paralimpica Ambra Sabatini. Il sindaco Cerulli: "E’ una grossa operazione, prossimamente dovrebbe arrivare il ministro per lo Sport per parlarne ...