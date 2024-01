Atlantica Digital conclude con successo la sperimentazione del progetto “2vita-b”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sviluppare uno strumento unico al mondo per la riabilitazione fisica e cognitiva dei veterani affetti da “PTSD” (Sindrome Post traumatica da stress) e in generale delle persone affette da patologie neurodegenerative. Tutto grazie all'interazione di sistemi immersivi e visivi e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia quali Internet of Things, Blockchain, Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale. È l'obiettivo deldi ricerca e innovazione “-B”, promosso e realizzato con, dopo 3 anni di lavoro, da, società attiva nello sviluppo di applicazioni IoT, AI, Blockchain, sistemi con controllo da remoto, e co-finanziato dal Ministero della Difesa nell'ambito del P.N.R.M. (Piano Nazionale di Ricerca Militare).-B è un software avanzato che, ...

“Férias no Mar” é o mote da Feira de Cruzeiros Top Atlântico que regressa este fim de semana, de 26 a 29 de janeiro, ao Centro Colombo (Lisboa) e pela primeira vez no Arrábida Shopping (Gaia), propond ...Bairro do Brooklyn , em São Paulo, recebe o segundo empreendimento do ano da Atlantica Hospitality International ...Roomo Brooklyn Studios da Atlantica será inaugurado no tradicional bairro paulistano do Brooklin, na zona sul da cidade ...