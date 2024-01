Atalanta-Udinese | i 22 convocati | out Koopmeiners | Hien e Lookman

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Zingonia. Sono 22 idi Gian Piero Gasperini per la sfida interna dell’contro l’, in programma sabato (27 gennaio) alle 15 al Gewiss Stadium. Nell’elenco diramato dopo l’allenamento del pomeriggio di venerdì non ci sono sorprese: gli unici assenti sono gli infortunati degli ultimi giorni,, piùimpegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria nella semifinale contro il Camerun (che inizierà alle 20). “Purtroppo abbiamo perso due giocatori in un colpo, in mezz’ora, in un modo abbastanza sfortunato” aveva anticipato Gasperini in conferenza stampa parlando degli assenti, “ha un taglio profondo e lungo, un evento rarissimo, ein un contrasto con Ederson ha questa piccola lesione. Perdiamo due ...