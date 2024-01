Atalanta-Udinese | Cioffi | “Partita a porte chiuse pesante | società non c’entra nulla e sarà penalizzata”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Comee squadra siamo rimasti tutti feriti da quanto accaduto a Mike Maignan. Penso però che la squalifica imposta sia, lae la città sono un’eccellenza per multiculturalità e multirazzialità”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gabriele, in conferenza stampa alla vigilia dell’: “Se basta che cinque persone, non organizzate, urlino quelle cose… Se è una cosa organizzata va ammazzata, ma lanonfortementecontro il Monza”. Sulla concentrazione: “Saranno da evitare cali di concentrazione nei minuti conclusivi. Al 75? lo staff correrà nudo in campo e avremo uno shock che ci risveglierà”. Sul morale: “Non mi piace fare il ...