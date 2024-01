Atalanta | al Gewiss arriva l’Udinese Koopmeiners e Hien fermi ai box

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bergamo, 26 gennaio 2024 – L’sabato pomeriggio alle 15 contro, alStadium, vuole sfruttare il fattore campo per allungare la serie positiva di sette vittorie e un pareggio nelle ultime nove partite e la serie interna di cinque vittorie consecutive da dicembre. Contro i friulani tradizione favorevole per la Dea da quando in panchina siede Gasperini, che oggi compie 66 anni: negli ultimi dodici confronti sette vittorie nerazzurre e cinque pareggi, con tre pareggi dal 2022. L’ultimo lo scorso novembre, per 1-1, con la rete di Ederson al 93’ per un pari sofferto per un’reduce dalla partita di Europa League contro lo Sturm Graz. Dea, quinta con 33 punti in cerca di una vittoria che varrebbe il momentaneo quarto posto, nettamente favorita su un Udinese sedicesima che con 18 punti fatica a ...