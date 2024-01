Asta e Mazzola Pari spettacolare L’analisi tecnica dei due allenatori

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un 3-3 effervescente, quello tra, che ha lasciato l’amaro in bocca a entrambe le squadre. "E’ stato un susseguirsi di emozioni – ha affermato il tecnico arancioblu Stefano Bartoli –, una bella partita. Dispiace per il risultato: abbiamo nuovamente preso gol nei minuti di recupero. Ma ai ragazzi posso solo dire grazie. Il gol di Gianni non è casuale, ha questi colpi, sono contento per lui. Bravo anche Lorenzo Mazza, che sui corner è molto forte. A livello di classifica non è cambiato granché, ma finché non diamo una sterzata non possiamo vedere lontano. Con ilpoteva essere la vittoria della salvezza e invece c’è da rimboccarsi le maniche". "Volevamo vincere ed eravamo anche in vantaggio – ha detto invece il mister delStefano Argilli –, anche se pur di non perderla ci prendiamo volentieri ...