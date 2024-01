Assolto Zuncheddu | libero dopo 33 anni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 21.30 E' statoed èBeniamino, l'uomo in carcere da 33per la strage del Sinnai del gennaio del 1991. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma al termine del processo di revisione. L'ex pastore stava scontando una pena all'ergastolo. "E' la fine di incubo" ha commentatoal termine del processo di revisione. La sentenza, emessa con la formula "per non avere commesso il fatto", è stata accolta da un lungo applauso.

