Associazioni storiche | Tar le riammette alla Camera di Commercio | Esclusioni pretestuose

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “La Giustizia Amministrativa per l’ennesima volta, entrando nel merito delle questioni con sentenze, dà ragione al sistema delle ‘’ censurando le decisioni della Cciaa di Napoli volte ad escluderle dprocedura di elezione dal nuovo Consigliole”. Così in una nota inviata dalle ‘’ Acen, Claai, Cna, Cdo Campania, Confapi Napoli, ConfCampania, Confesercenti Napoli, Confimprese Campania presieduta da Eugenio Gervasio, Federdat, Unione industriali Napoli. “in particolare – si sottolinea nella nota – sono state ritenute ledi Acen per motivi di irregolarità delle firme del presidente nelle dichiarazioni fornite e di Conf, Compagnia ...