Assegno di inclusione | verso le 800 richieste

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arezzo, 26 gennaio 2024 – Il nuovo Adi, si leggedi. E’ la misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza. La corsa ad aprire le pratiche è già scattata insieme a quella al rinnovo dell’Isee. L’inizio dell’anno infatti per molte famiglie significa rinnovo del modulo che serve per richiedere allo Stato bonus e sussidi, dai contributi per le bollette di luce e gas all’diappunto. «In questi giorni c’è stato un afflusso importante di persone – spiega Guido Guiducci direttore Inca Cgil – al momento solo qui abbiamo aperto oltre 450 pratiche per la richiesta dell’Adi l’diin tutta la provincia di Arezzo. Un dato solo parziale ma che dimostra la grande richiesta e fornisce uno spaccato abbastanza fedele della realtà». La ...