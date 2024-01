Assegno di Inclusione 2024 | da oggi Carta con pagamenti per oltre 287mila famiglie

I pagamenti per l’ Assegno di inclusione (Adi) partiranno domani, venerdì 26 gennaio 2024, l’importo medio è di 646 euro (corriere)

Il suono di una notifica, un messaggio dell’Inps che illumina il cellulare, sullo schermo l’invito a recarsi nell’ufficio postale più vicino per riscuotere i ...Arriva, erogato da oggi 26 gennaio, l'Assegno di inclusione per oltre 287mila famiglie. I nuclei che hanno presentato la richieste al 7 gennaio scorso, sottoscritto il Patto di Attivazione digitale ...Partono i primi assegni di inclusione in Italia, ma il numero dei beneficiari è stato ridimensionato a 287mila famiglie, rispetto alle 450mila inizialmente annunciati. Le richieste respinte sono state ...