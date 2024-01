Asllani studia da Calhanoglu | a Firenze Inter in mano al 2002 ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La grande chance di Kristjansta per arrivare. Acontro la Fiorentina, l’si affiderà proprio a lui in cabina di regia per ovviare all’assenza di Hakan. NUOVO REGISTA ? Kristjanil sostituto naturale e designato di. Col turco fuori per squalifica, l’affiderà le redini del suo centrocampo all’albanese classe. Persarà una chance da sfruttare al massimo. Finorasi è comportato meglio da subentrato più che da titolare. L’albanese, in crescita rispetto all’anno scorso, ha aiutato molto la squadra entrando nel secondo tempo, sempre a rilevare appunto. Dall’inizio, ha giocato solamente tre ...