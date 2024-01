Asiago | mangiano muffin all’hashish | due studenti delle superiori finiscono all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dueminorenni sono finitididopo aver mangiato dei. L’episodio risale allo scorso 19 gennaio e a darne notizia è stata Tva Vicenza. Secondo le ricostruzioni, i ragazzi in pausa dalle lezioni si sarebbero dati appuntamento all’esterno della loro scuola per consumare i dolci cucinati da un loro amico. Che aveva aggiunto ai soliti ingredienti – uova, cacao, farina, burro e zucchero – anche scaglie di stupefacente. I due amici forse ignari dell’ingrediente in più hanno iniziato a sentirsi male e ad accusare alcuni segnali come tachicardia e hanno avuto bisognocure dei sanitari. I medici hanno notato che i sintomi non erano riconducibili a una semplice intossicazione alimentare ma ad uno stato alterato. Ora si stanno svolgendo ...