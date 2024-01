Ascolti tv | i dati del 25 gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bene la fiction Nella serata di ieri, giovedì 25, su Rai1 la terza puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ottiene sempre ottimicon 5.177.000 spettatori pari al 27.5% di share (primo episodio a 5.422.000 e il 26.3%, secondo episodio a 4.937.000 e il 28.8%). Su Canale5 Terra Amara conquista 2.948.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Bad Boys for Life si ferma a 520.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Non Stop registra 995.000 spettatori con uno share del 5%. Su Rai3 la seconda puntata di Splendida Cornice segna 808.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 938.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 869.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 2 ottiene 398.000 spettatori con l’1.9%. L'articolo proviene da 361 Magazine.