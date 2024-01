Arti marziali miste | Rapaccini in gara a Sassari È tra i protagonisti dell’appuntamento Colosseum

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ancora pochi giorni di attesa e poi uno dei più promettenti atleti diesordirà in gabbia. Parliamo di Riccardo, 17enne di Appignano che, nonostante l’età, vanta già un palmares piuttosto importante, con successi in Italia e all’estero nel contatto light. Stavolta però a, nell’appuntamento denominato "", non sarà sul tatami, bensì salirà sulla gabbia e questo significa che debutterà nel contatto pieno. Lo farà esattamente il 3 febbraio contro un atleta di casa nella categoria 57kg.è in forza alla Zicatela Fight da quando era bambino, da sempre seguito dal coach Marco Bentivoglio con il supporto di Guido Mascitti per quanto riguarda la parte di lotta. Il giovane giunge all’esordio dicon ...