Arriva la prima edizione del Carnevale nella Galleria Borbonica di Napoli

In estate l’approdo alla Primavera del Monterosi (serie C) orbitando però anche in prima squadra. Ora questa nuova avventura in Promozione: il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele ...La decisione, attesa a breve, sarà in ogni caso storica anche perché arriva alla vigilia del Giorno della Memoria ..."Il mondo è sottosopra", ha protestato il primo ministro Benjamin Netanyahu.Amate la Citroen Ami ma sognate una versione speciale che si differenzi dalla massa Guardate la nuova AMI Charleston By Biancone.