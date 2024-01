Leggi su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire unlegislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali": è questo il commento di Chiaraal dl sulle iniziative commerciali a sfondo benefico. "Questo dl consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita". Di cosa si tratta Il Consiglio dei ministri ieri ha dato l'ok al disegno disulla beneficenza. Questa normativa introduce: principi di trasparenza nelle operazioni legate ad attività di solidarietà, disponendo regole e ...