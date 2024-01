Arriva il terzo Btp Valore | durata 6 anni con premio fedeltà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il ministero dell'Economia annuncia la terza emissione del Btp, il titolo dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il titolo avrà unadi sei, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo "step up" di 3+3, nonché un extrafinale dipari allo 0,7 per cento per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Sul Btp ...