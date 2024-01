Aronica controcorrente | «Vittoria scudetto | non vedo l’Inter Altra favorita»

Leggi tutta la notizia su inter-news

, ex difensore – tra le altre – del Palermo, ha espresso la sua opinione riguardo la lottatra Inter e Juventus. Ne ha parlato in un suo intervento su TvPlay.– Salvatoreha parlato così riguardo la lotta: «Secondo me la Juventus vincerà il campionato perché non avrà impegni europei e la squadra adesso ha un'anima., invece, perderà terreno. Per il Napoli l'obiettivo resta il quarto posto, che non è lontano».