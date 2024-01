Arianna David e quella lotta all’anoressia che non ha ancora vinto | “Sono arrivata a pesare 39 chili”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024)tante le protagoniste del mondo dello spettacolo ad avere sofferto di anoressia e bulimia, soprattutto chi ha avuto a che fare con il mondo della moda.è solo l’ultima, in ordine di tempo, a raccontare come abbia conosciuto l’anoressia e di quanto sia stato difficile il confronto con questa malattia. “Non se ne esce mai veramente. Io miripresa e ciricaduta più volte, anche dopo le gravidanze”. L’ex reginetta di bellezza eletta Miss Italia 1993, si è aperta in un’intervistata al Corriere della Sera spiegando che anche oggi, 30 anni dopo, forse non èal sicuro. Così è iniziata Tutto è iniziato 3 anni dopo il celebre concorso: “Avevo l’incubo di diventare grassa. Già mi prendevano in giro per il mio accento romano, non avrei sopportato di essere ...