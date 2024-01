Arezzo | ovuli di cocaina nascosti in auto a noleggio Un arresto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I carabinieri hanno arrestato oggi, 26 gennaio 2024, un uomo trovato in possesso di 18 grammi diL'articolo proviene da Firenze Post.

AREZZO – I carabinieri hanno arrestato oggi, 26 gennaio 2024, un uomo trovato in possesso di 18 grammi di cocaina. L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ...Arezzo, 26 gennaio 2024 – Un arresto nell’Aretino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un uomo è stato scoperto dai carabinieri di Cortona con 18 ovuli di cocaina nascosti nel v ...Aveva nascosto diciotto ovuli di cocaina nel vano motore dell'auto. I carabinieri lo hanno scoperto e lo hanno arrestato. È successo a Cortona nel ...