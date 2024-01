“ArcelorMittal sta spegnendo l’Ilva” | sindacati in allarme Urso ai commissari | “Intervenite”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)stadi Taranto. In una sorta di riedizione di quanto avvenuto nel 2019, quando il colosso franco-indiano tentò la fuga da Taranto venendo accusata di voler “eliminare un concorrente”, il governo e ilanciano l’sulle mosse del socio privato di Acciaierie d’Italia, la società partecipata dalla pubblica Invitalia che gestisce il siderurgico. Mentre ondeggia tra una trattativa in extremis e l’amministrazione straordinaria, l’acciaieria di Taranto agonizza. Per volontà di Mittal, sostengono i metalmeccanici chiedendo un intervento immediato di fronte a una “situazione di estrema gravità” con “rischi per la sicurezza dei lavoratori e la continuità produttiva”, avvisa il segretario generale della Uilm Rocco Palombella. “È in atto da giorni la fase di ...