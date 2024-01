Apple Watch 9 e Ultra | stop alla misurazione di ossigeno nel sangue Ecco perché

Il fantastico Apple Watch Ultra 2, nonché lo sport- Watch pensato per gli sportivi più esigenti e per qualsiasi tipo di avventura immersi nella ... (optimagazine)

Importanti novità in arrivo per l'app Podcast di iOS 17.4. La nuova release del sistema operativo porta le trascrizioni dei podcast.Novità anche per gli utenti che effettuano il download di applicazioni al di fuori di App Store su iOS. Ecco cosa cambia.Masters of the Air: tutto sulla serie tv di Steven Spielberg che omaggia gli uomini dell'8ª Forza Aerea disponibile su Apple TV+.