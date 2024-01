Anziano ucciso a Napoli | primo caso in Italia risolto grazie a Banca dati Dna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAè stato scoperto, per la prima volta in, un presunto omicidaai campioni tipizzati nellanazionale del Dna. L’utilizzo del database, istituito nel 2017, è avvenuto nell’indagine per l’omicidio di Mario Palma, 81enne trovato morto nella sua abitazione di Fuorigrotta, lo scorso 19 novembre. Gli investigatori del comando provinciale Carabinieri dihanno arrestato un nipote dell’, accusato di aver inferto 92 coltellate alla vittima. Le analisi di laboratorio hanno permesso di isolare tracce ematiche, biologiche e papillari attribuite al 28enne, sulla scena del crimine, un appartamento del rione Loggetta. A incastrare l’indagato sarebbero state soprattutto le tracce di sangue, dopo essersi ferito. I ...

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Mario Palma, l'80enne trovato morto all'interno della sua abitazione in via Mario Gigante

L'indagato in passato sarebbe stato più volte arrestato per droga e nel gennaio 2017 ferito in un agguato al Rione Traiano ...Secondo quanto si è appreso il presunto assassino sarebbe il nipote, che avrebbe ucciso l'anziano con 92 fendenti, utilizzando un'arma da punta e da taglio, dopo avere consumato un caffé e sigarette ...Sarebbe stato un parente 28enne a uccidere l'uomo di 80 anni trovato morto, in seguito alle numerose coltellate, nella sua abitazione a Fuorigrotta ...