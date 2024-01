Anticipo Serie A | Cagliari-Torino 1-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 22.46 Gran colpo delche passa 2-1 in casa del. Dopo una fase di studio, il Toro passa al 23':fuga di Bellanova a destra,palla in mezzo per il tocco vincente di Zapata. Ilprova a reagire: doppio tentativo di Jankto,senza fortuna. E prima del riposo i granata raddoppiano col rasoterra di Ricci che beffa Scuffet (48'). Nella ripresa i sardi spingono forte e al 77' riescono a riaprire il match col sinistro a giro di Viola. Forcing finale dei rossoblù, ma il pari non arriva. E' festa