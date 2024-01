Anticipazioni Verissimo 28 gennaio | gli ospiti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, ledel 282024: ecco gliche Silvia Toffanin intervisterà domenica a partire dalle 16.30 su Canale5: ANNUNCIATI I SUPERDI DOMENICA 282024- Siamo oramai a ridosso del nuovo weekend di, talk show di Canale5 presentato brillantemente da Silvia Toffanin, la quale vi aspetta sabato 27 e domenica 282024 alle ore 16.30, con nuove emozioni, storie e super ...

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 13 gennaio 2024 su Canale 5 oggi , sabato 13 gennaio 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda ... (tpi)

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2024 su Canale 5 oggi , domenica 14 gennaio 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in ... (tpi)

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo , in onda sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 alle 16.30 ... (comingsoon)

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 20 gennaio 2024 su Canale 5 oggi , sabato 20 gennaio 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda ... (tpi)

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2024 su Canale 5 oggi , domenica 21 gennaio 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in ... (tpi)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Ecco le anticipazioni dell’episodio cinque e dell’episodio sei ... (ComingSoon.it) Nelle tue mani", la fiction ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, un medico che ha perso la memoria a ...Se nel 2023 un ricco programma di mostre internazionali ha celebrato il cinquantenario della morte di Pablo Picasso, nel 2024 il genio del Novecento torna sulla breccia in Italia e in particolare a Mi ...Fino a che punto sarà capace di spingersi la spietata Betul Arcan (Ilayda Cevik) per convolare a nozze con Fikret Fekeli (Furkan Palali). Occhio alle ...