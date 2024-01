Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Zuleyha Spara Ad Hakan!

(Di venerdì 26 gennaio 2024)scopre che Mehmet le ha mentito ed è in realtà Hakan. Quindi lo sequestra e lo feriscendogli, nel tentativo di farsi restituire le quote dell’azienda Yaman!prosegue e, nel corso delledella soap, si accenderà lo scontro trae Hakan. La Altun scoprirà la vera identità di colui che ha acquistato le quote della sua azienda e, da quel momento, si scatenerà contro di lui rischiando anche di ferirlo gravemente. Ma ecco che cosa sta per succedere....

Saltano i piani di Hakan Gumusoglu Come svelano le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi Hakan sarà arrabbiatissimo per la morte inaspettata di Demir perché i piani non sono andati come ...Demir che fine ha fatto: svelato come è morto Tutti i nodi stanno venendo al pettine e nella prossima puntata della soap turca si scopriranno dettagli ...Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da venerdì 26 gennaio a domenica 28 gennaio ...