Anticipazioni Terra Amara 27 gennaio | Mehmet si dichiara

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri ledisia Zuleyha mentre i suoi nemici sono pronti ad agire contro di loro Incredibile momento per i telespettatori di, che vivranno un nuovo amore nella serie turca. Parliamo diche deciderà dirsi. Come reagirà Zuleyha? Dove eravamo rimasti Abdulkadir chiede a Betul di spiareadesso che ha ottenuto le quote di Zuleyha dopo averle prestato 20 milioni di lire. ...