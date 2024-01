Anticipazioni Sanremo 2024 | svelati i duetti!

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ledi, ecco i duetti degli artisti in gara. Con chi saliranno sul palco dell’Ariston i cantanti del festival, LE: ECCO I DUETTI, CON CHI SI ESIBISCONO I CONCORRENTI DEGLI ARTISTI DEL FESTIVAL DELLA MUSICA ITALIANA- Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di, al cui timone troveremo ancora una volta Amadeus. Poche ore fa sono statianche i duetti ufficiali della serata cover ...