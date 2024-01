Anticipazioni Gf | la frase che fa discutere su Greta

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Gf, ledella 33esima puntata: ladiRossetti su Beatrice Luzzi indigna i telespettatori del reality di Signorini!GF 2024: LADIROSSETTI INDIGNA IL WEB. COS’HA DETTO SU BEATRICE- Nelle ultime oresta mostrando tutta la sua sagacia televisiva, mostrando di non essere affatto ingenua e fragile come invece volesse inizialmente apparire, ma abile giocatrice e stratega. Infatti, a ridosso della trentatreesima puntata del Gf, la concorrente del ...