Anticipazioni Amici 23 | Matthew torna a parlare!

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ledi23:rompe finalmente il silenzio dopo il ritiro dal talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi23,: LE PAROLE DI- “Ciao a tutti. Allora, è sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità, limiti ed insicurezze. Ed è quello che voglio fare in questo video perché lo devo sia a me che a voi che mi avete sostenuto durante questa indescrivibile esperienza ad. Per cui partiamo dal principio. Entrare ...

Giovedì 25 gennaio, intanto, è stata registrata la puntata di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 28. Sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto in ...Giovedì 25 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 28 gennaio 2024 come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, Holden ha ottenuto ...Con un video pubblicato su Instagram, Matthew ha spiegato per la prima volta i motivi della sua uscita da Amici 23, avvenuta insieme alla fidanzata Mew.