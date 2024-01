Anticipazioni Amici 23 | Malia stravolge Rudy Zerbi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Cosa è successo con23? Lesue il racconto sul suo percorso scolastico23,E IL RACCONTO ANEL DAYTIME DEL 26 GENNAIO 2024- Momento di sconforto per, il cantante di, entrato il 17 dicembre, nella 17esima puntata, dopo che i docenti di canto hanno messo a disposizione un banco. Due i candidati: ...

Gli spoiler della puntata di Amici 2024 in onda domenica 28 gennaio su Canale 5 ...edizione del Festival di Sanremo previsto dal 6 al 10 febbraio su Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata non ...Giovedì 25 gennaio, intanto, è stata registrata la puntata di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 28. Sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto in ...Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi pomeriggio, Mida ha ricevuto un compito da Anna Pettinelli e non sembra averla presa bene...Oggi, ad Amici 23, Mida ha ricevuto un compito da Anna Pettinelli ...