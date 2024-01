Annoiata da una vita ripetitiva | Amber accede alle selezioni per un viaggio spaziale Poi | dall' incipit ironico | si passa a una riflessione sul nostro presente E sulla complessità delle relazioni umane

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I trentennie Kevin si conoscono da unae stanno insieme da 14 anni. Nel loro appartamento a Vancouver accudiscono con amore le piantine di cannabis con cui arrotondano (illegalmente) le loro entrate, mentre covano qualche senso di colpa e di fallimento. A sconvolgere la routine arriva MarsNow, un reality Tv che seleziona candidati per un, di sola andata, sul pianeta rosso. È questo lo spunto di La mia ragazza su Marte di Deborah Willis, commedia ironica, ma anche amara, condita da riflessioni sul capitalismo,crisi climatica e sull’amore. Una metafora perfetta dellanel XXI secolo, raccontata con profondità, a volte straziante a volte divertente, grazie a uno stile di scrittura elegante che porta in luce le emozioni dei protagonisti. ...

Lo psichiatra Paolo Crepet è stato ospite a In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda su La 7. Diversi gli argomenti trattati nel corso del suo intervento.si domanda Del Debbio, prima di cedere la parola al suo ospite. "Vedi Paolo, il tono è annoiato perché è una domanda che tu poni da dieci anni", considera il giornalista. "La questione è semplice e ...Il rapper e producer ha mostrato la protesi che si sarebbe fatto mettere per somigliare a un celebre cattivo dei film di James Bond ...