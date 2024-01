Anna Bellisario morta dopo aver mangiato un “tiramisù vegano” | tutti gli errori della ditta che l’ha prodotto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milano – Rischiano il processo i responsabili, madre e figlio,Glg srl, lamilanese dove era statoilche ha provocato la morte20enne, deceduta il 5 febbraio 2023dieci giorni di coma, per shock anafilattico provocato da tracce di latte, a cui era fortemente allergica, contenute nel dolce venduto comee consumato in un fast food milanese. Indagini chiuse La Procura di Milano ha chiuso infatti le indagini, atto che prelude a una richiesta di rinvio a giudizio, a carico del titolare esocia dell'azienda, responsabile delle linee produttive e dell'attuazione del sistema Haccp. "L’ipotesi criminosa contestata – si legge in una nota firmata dal ...

Per il caso del decesso di Anna Bellisario, gli indagati si dicono addolorati per quanto accaduto alla giovane ragazza. Aveva deciso di ordinare un tiramisù vegano, visto che era allergica al latte.Hanno detto di essere "addolorati" per ciò che è accaduto i due responsabili della Glg srl, l'azienda produttrice del tiramisù venduto come vegano e mangiato il 26 gennaio del 2023 in un fast food di ...Per la morte della 20enne Anna Bellisario, avvenuta lo scorso 5 febbraio dopo aver ingerito un tiramisù in un fast food vegano di Milano, sono ...