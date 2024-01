Animali | Pd | ‘Francia interessata a nostra legge su salvaguardia lupi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen (Adnkronos) – Il Parlamento francese chiama il Partito democratico per avere informazioni e confrontarsi sullasui lupi. L?ambasciata francese ha infatti contattato i deputati dem Marco Simiani e Stefano Vaccari, firmatari dellae rispettivamente capigruppo Pd nelle commissioni Ambiente e Agricoltura, per confrontarsi sulla proposta didepositata a Montecitorio negli scorsi mesi. Lo rende noto il Pd. All?incontro tenutosi a Roma in una pausa dei lavori hanno preso parte la deputata Pascale Boyer (anche Presidente dell’Associazione Nazionale degli Elus di Montagna – Anem) ed i consiglieri dell?ambasciata transalpina Claire Bergé (tema Ambiente) e Philippe Mérillon (tema Agricoltura).?Siamo molti soddisfatti della riunione e soprattutto dell?interessamento verso laproposta di ...