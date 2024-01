Angola vs Namibia – probabili formazioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La sfida degli ottavi di finale traallo Stade de la Paix vede i Palancas Negras cercare di eguagliare il loro miglior risultato alla Coppa d’Africa. I Brave Warriors hanno già fatto la storia di AFCON 2023, raggiungendo i turni ad eliminazione diretta per la prima volta nella storia della nazione, e dovrebbero avere la meglio contro una squadra senza recenti exploit in questa fase. Il calcio di inizio divsè previsto sabato 27 gennaio alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’avrebbe dovuto lottare con il Burkina Faso per il secondo posto nel Gruppo D della Coppa delle Nazioni, ma i Palancas Negras hanno invece vinto il gruppo contro i pronostici ...

Angola-Namibia sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per gli ottavi di finale della Coppa ... (sportface)

Coppa d’Africa, il giocatore del Cagliari, Zito Luvumbo, scenderà in campo per gli ottavi di finale con l’Angola: l’avversario Caccia ai quarti di finale. L’Angola e Zito Luvumbo si preparano per la p ...Video/ Namibia Mali (0-0) gol e highlights. Nello stesso girone si qualifica anche il Camerun che termina al secondo posto ...Un solo gol in 3 gare, lo 0-0 coi sudafricani è fatale per i tunisini. Altro 0-0 che permette al Mali di chiudere primo il girone (agli ottavi contro il Burkina Faso) e la Namibia ripescata (agli otta ...