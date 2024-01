Angelina Mango porta “Rondine” di suo padre a Sanremo Sui social difendono la scelta | «È un omaggio più che meritato»

(Di venerdì 26 gennaio 2024)si avvicina, e aumentano le anticipazioni (e le polemiche) su quello che andrà in onda sul palco dell’Ariston. Una degli artisti più attesi, soprattutto dopo l’exploit nella sezione canto del talent Amici di Maria De Filippi, è senza dubbio. Ha solo 22 anni, e questo la rende uno dei volti più giovani del cast di questa 74esima edizione del Festival, ma tanta è l’attesa per la performance che regalerà al pubblico. Questa mattina, 26 gennaio, Amadeus ha rivelato a Viva Rai2! la lista completa dei duetti che si alterneranno sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 9 febbraio. E dunque si è scoperto cheha scelto di omaggiare il, Pino, uno dei più amati cantautori italiani, scomparso nel 2014. Lo ha fatto scegliendo di ...

Nella giornata di oggi, Amadeus ha ufficializzato la lista dei brani e degli ospiti per la serata delle Cover di Sanremo 2024 , prevista per venerdì ... (blogtivvu)

Appuntamento fissato per venerdì 9 febbraio 2024, quando per la prima volta in pubblico Angelina Mango canterà La Rondine. Un sentito omaggio alla memoria e all’arte di suo padre, Pino Mango, ...Ecco i duetti e le cover Alessandra Amoroso con i Boomdabash con un medley; Alfa con Roberto Vecchioni con "Sogna, ragazzo, sogna" di Vecchioni; Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'Orchestra ...La mattina del 26 gennaio 2024 Amadeus ha annunciato le cover della quarta serata del Festival: Angelina Mango canta Rondine. Angelina Mango, dopo il secondo posto ad “Amici“, continua a collezionare ...