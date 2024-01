Andrea Agnelli e la Superlega | “Ho la coscienza a posto”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'ex presidente della Juve: "Non ho puntato la pistola alla testa di nessuno" "Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno"., in un'intervista al Financial Times, svela la 'sua verità' sul caso. L'ex presidente della Juventus è stato uno dei promotori del progetto che, varato 3 anni fa con 12 club,

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un'intervista al Financial Times: "Superlega Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno. Hanno firmato tutti liberamente. Alcuni eran ...Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato al Financial Times di un suo possibile ritorno in bianconero, ma non solo Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato al Financial ..."Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno". Andrea Agnelli, in un'intervista al Financial Times, svela la 'sua verità' sul caso Superlega. L'ex presidente della Juventus è stato uno dei promot ...