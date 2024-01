Andrea Agnelli e la Superlega | “Ho la coscienza a posto”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno”., in un’intervista al Financial Times, svela la ‘sua verità’ sul caso. L’ex presidente della Juventus è stato uno dei promotori del progetto che, varato 3 anni fa con 12 club, si è dissolto nel giro di 2 giorni. A sostenerlo sono rimasti Real Madrid, Barcellona e, apparentemente in posizione più defilata, la Juventus. “Hanno firmato tutti liberamente. Alcuni erano più coscienti. Ma hanno firmato tutti liberamente. Io sono stato abbandonato? Ci sono alcune delusioni, ma è giusto. Devo trasformarlo in una delle migliori opportunità di apprendimento che abbia mai avuto”, dice. L’ex numero 1 della Juve ripercorre i passi che hanno portato al varo del progetto, dai contatti con Nasser al-Khelaifi, proprietario del Psg che ...

