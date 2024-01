Andre | pioniere del minimalismo

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Carl, lo scultore minimalista alla cui opera fece ombra l’accusa di aver ucciso la terza moglie, è morto a 88 anni a Manhattan.era considerato undel, famoso per installazioni come Equivalent VIII, una pila di 120 mattoni collocati come un grande parallelepido sul pavimento di una galleria, ma aveva acquistato notorietà anche per esser stato tra i sospettati dell’assassinio di Ana Mendieta, artista cubano-americana di 36 anni morta nel 1985 per una caduta dalla finestra dopo aver litigato col marito.fu assolto tre anni dopo, ma le accuse continuarono a inseguirlo per il resto della vita. Tra i membri delera considerato il più austero, perché lavorava su una gamma limitata di metalli assieme a granito, legno e mattoni. Le sue ...