Anderlecht-Genk | errore del VAR | è storia | si rigioca! La Serie A prenderà esempio?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sentenza storica, davvero clamoroso quanto accaduto in Belgio. La Commissione Disciplinare della Federcalcio belga ha deciso che la partita, giocata il 23 dicembre 2023 al Lotto Park Stadium, dovrà essere rigiocata a causa di undel VAR e dell’arbitro in un tiro di rigore. Una decisione che, pur non essendo stata presa da alcun tribunale, potrebbe costituire un precedente per possibili episodi simili nel resto del calcio europeo. Cosa è successo duranteNathan Verboomen, arbitro in campo della partita, ha dichiarato un rigore a favore delal 22? dopo essersi recato al monitor del VAR per valutare l’azione. Bryan Heynen ha tirato e Kasper Schemichel ha parato un tiro potente ma eccessivamente mirato. Sulla ribattuta, Yira Sor è riuscito a ...