Anche i ricchi scassano | Totti-Ilary | protagonismo senza fine

(Di venerdì 26 gennaio 2024). E non se ne rendono conto, persuasi più che mai che il mondo passi per le loro mutande, fronte-retro., sono ridicoli e insopportabili ma, come si dice, “è il mercato” per dire il traffico di influencer e di baggianate più o meno sconce o pruriginose, insomma le solite care vecchie corna che sono un evergreen, quando non sai più come restare a galla, tira fuori i tradimenti, fatti e/o subiti. Ci fanno pure i libri e finché li fanno o meglio glieli scrivono, amen, che quando invece parlano non si capisce niente in quel miscuglio di telecronaca e romanesco che fa pena. Per esempio tiene banco la Totteide, le corna di Ilari,, mai capito, e dell’ex calciatore detto Pupone, e sembra “Le tre verità” di Rashomon: interviste, libri, giornali pieni di corna pirandellesche, ...