Amministrative Iv incontra la città

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Italia Viva, si parla di futuro della. La presidente scandiccese del partito, Giulia Crepaldi ha lanciato gli appuntamenti "dove costruiremo e condivideremo le idee e i progetti per il futuro della Scandicci 2024". Un laboratorio con invito aperto alla cittadinanza. Gli appuntamenti sono fissati per il 12 e il 26 febbraio, e il 11 marzo alle 18,30 nella saletta Cna di via 78esimo reggimento Lupi di Toscana. Mentre va avanti il ragionamento con Scandicci civica, di Giovanni Bellosi, Italia Viva vuole però aprire alla partecipazione dei cittadini anche per marcare la differenza col Pd che al momento è avviluppato nello scontro sui nomi. "Abbiamo una mail aperta – ha concluso Crepaldi – per le proposte [email protected] ".